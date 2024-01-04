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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Театр Марии Киселевой в 2023 году получил гранты на 87 млн рублей от президентского фонда для проведения спектаклей на воде

В 2023 году Президентский фонд культурных инициатив поддержал проекты спектаклей «Сказ о русских берегах» и «Живая вода».

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