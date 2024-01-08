Россия и страны Запада могут начать переговоры по Украине в 2024 году — депутат Бундестага

БЕРЛИН (ИА Реалист). Переговоры между Россией и странами Запада по урегулированию конфликта на территории бывшей Украины могут состояться в 2024 году, заявил в интервью «Известиям» депутат Бундестага Маттиас Моосдорф.
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