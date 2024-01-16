Ростовский оперативник угрозыска потерял секретные документы, за что может серьёзно поплатиться

Утраченные документы содержали материалы государственной важности и уже всплыли в сети Интернет.Сотрудники УФСБ России по Ростовской области проводят проверку деятельности полицейских города Семикаракорска в связи с тем, что из отдела полиции внезапно исчезли секретные документы, содержащие государственную тайну.