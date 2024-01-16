Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Хотя, все это вряд ли… Наша власть лишь себя охраняет, репрессируя недовольных. А этой сволочи уже диаспора наверняка...Банды Белгорода п...
  • Вячеслав Денисов
    Какая-то хреновенькая статья «за хулиганство»! Разжигание национальной розни и умышленное членовредительство вкупе - ...Банды Белгорода п...
  • Evgeny Ku
    Не иначе что этот французский пидор, завёз в Киев клопов,тараканов и крыс из Парижа. Нашли кого приглашать в гости ))Русские "Кинжалы"...

Ростовский оперативник угрозыска потерял секретные документы, за что может серьёзно поплатиться

Ростовский оперативник угрозыска потерял секретные документы, за что может серьёзно поплатиться

Утраченные документы содержали материалы государственной важности и уже всплыли в сети Интернет.Сотрудники УФСБ России по Ростовской области проводят проверку деятельности полицейских города Семикаракорска в связи с тем, что из отдела полиции внезапно исчезли секретные документы, содержащие государственную тайну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх