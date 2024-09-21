Материться в приличном обществе как-то не комильфо, а хороший словарный запас — это вещь всегда полезная.
Правильные старинные русские ругательства
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Игорь Кузнецов
Русский язык это "кладезь". Пример о человеке, не блещущем умом: Баламошка – дурачок, полоумный, бестолковый Божедурье – природный дурак. Межеумок – человек весьма среднего ума. ...
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10 час.
М
ММ
Суемудрый брыдлый мухоблуд колобродит и шлындает!
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4 час.
Lora Некрасова
Слово "брыдлый" я вообще не встречала. А вот слово "обрыдло" вполне себе ещё имеет применение. Например : " мне всё это просто обрыдло". Имеется ввиду крайняя степень отвращения и неприязни.
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4 час.
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