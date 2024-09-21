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  • ММ
    Суемудрый брыдлый мухоблуд колобродит и шлындает!Правильные старин...

Правильные старинные русские ругательства

Правильные старинные русские ругательства

Материться в приличном обществе как-то не комильфо, а хороший словарный запас — это вещь всегда полезная.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Русский язык это &quot;кладезь&quot;. Пример о человеке, не блещущем умом: Баламошка – дурачок, полоумный, бестолковый Божедурье – природный дурак. Межеумок – человек весьма среднего ума. ...
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10 час.
М
ММ
Суемудрый брыдлый мухоблуд колобродит и шлындает!
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4 час.
Lora Некрасова
Слово &quot;брыдлый&quot; я вообще не встречала. А вот слово &quot;обрыдло&quot; вполне себе ещё имеет применение. Например : &quot; мне всё это просто обрыдло&quot;. Имеется ввиду крайняя степень отвращения и неприязни.
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4 час.

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