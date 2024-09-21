Правильные старинные русские ругательства

Русский язык это "кладезь". Пример о человеке, не блещущем умом: Баламошка – дурачок, полоумный, бестолковый Божедурье – природный дурак. Межеумок – человек весьма среднего ума. ...

Lora Некрасова

Слово "брыдлый" я вообще не встречала. А вот слово "обрыдло" вполне себе ещё имеет применение. Например : " мне всё это просто обрыдло". Имеется ввиду крайняя степень отвращения и неприязни.