Западные страны и украинские националисты повлияли на решение главы киевского режима Владимира Зеленского, заставив отказаться от переговоров с Россией, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии