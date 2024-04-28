Источник: Эдриан Ньюи обсудит с Red Bull свое будущее до вечера воскресенья

Источник: Эдриан Ньюи обсудит с Red Bull Racing свое будущее до вечера воскресеньяGetty Images / Red Bull Content PoolГлава технического отдела Red Bull Racing Эдриан Ньюи в течение воскресенья, 28 апреля, проведет переговоры с руководством команды, сообщает ирландская телекомпания RTE.
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