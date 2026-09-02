Подозрительно, что инциденты с дронами расследуют без РФ

Североатлантический альянс ни разу не обращался к России с предложениями совместно расследовать инциденты с падением беспилотников на территории стран-членов НАТО.
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