В США угасает энтузиазм в вопросе военной поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. Энтузиазм США в вопросе военной поддержки Украины угасает на фоне ближневосточного конфликта, разочарования Белого дома в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии