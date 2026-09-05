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РБК СТИЛЬ

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Больше чем перевод: как сегодня устроена благотворительность в России

Больше чем перевод: как сегодня устроена благотворительность в России

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Как 2022 год изменил работу фондов Как помощь встроилась в повседневность Можно ли превратить разовый жест в привычку Каких специалистов не хватает НКО и где их обучают Как НКО создают инфраструктуру Какие проблемы остаются нерешенными В 2025 году хотя бы раз деньги жертвовал каждый второй россиянин — через фонды, напрямую нуждающимся или в виде милостыни.

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