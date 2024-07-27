IBF лишила Сауля Альвареса титула абсолютного чемпиона мира

Боец отказался проводить бой против обязательного претендента.фото: x.com/Canelo--> Мексиканский боксёр Сауль Альварес перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе, сообщает пресс-служба организации.
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