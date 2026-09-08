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SPORT24.ru

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Константин Дзюба покинет пост спортивного директора «Рубина»

Константин Дзюба покинет пост спортивного директора «Рубина»

Как стало известно Sport24, спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба с высокой долей вероятности покинет клуб по итогам трансферного окна.

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