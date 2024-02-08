Крым 24 |Z| Все новости Крыма

💬 Прокуратура выяснит причину пожара в одном из торговых центров посёлка Красногвардейское Напомним, что сегодня на 3 этаже торгового центра, который находится на улице 50 лет Октября, случился пожар, эвакуировали 15 человек.
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