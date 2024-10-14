Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Доступ к атомным секретам Калининской АЭС получил IT-стартап, пойманный на налоговых схемах

Доступ к атомным секретам Калининской АЭС получил IT-стартап, пойманный на налоговых схемах

IT-компания, основатель которой подозревается в неуплате налогов и намеренном банкротстве, получила доступ к чертежам атомной электростанции, питающей энергией Москву, Санкт-Петербург, Тверь и другие крупные города России.

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