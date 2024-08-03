Атака беспилотников на РФ: под Ростовом горит топливо, в Орле — жилой дом

В пригороде Орла беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.Pr Scr vk.com/mil--> Ёмкости с топливом загорелись после ночной атаки беспилотников на Каменский район Ростовской области, сообщил глава администрации района Владимир Савин.
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