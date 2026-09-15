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Ивановские новости

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Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на 181, 271 и 367 дней

Доходность вкладов «Доход» теперь варьируется от 8,70% до 14,00% годовых, минимальная сумма для открытия онлайн — 50 тыс.

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