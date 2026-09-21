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Сложность жизни как драйвер экономики

Сложность жизни как драйвер экономики

Почему нам так нравится, когда за нас все делают другие? Доставляют еду и покупки, развлекают, учат — от одного только перечисления кажется, что современные потребители впадают в детство.

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