Сложность жизни как драйвер экономики

Почему нам так нравится, когда за нас все делают другие? Доставляют еду и покупки, развлекают, учат — от одного только перечисления кажется, что современные потребители впадают в детство.
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