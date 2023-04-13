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20 великолепных фотографий Бостона

20 великолепных фотографий Бостона

Andrea Fanelli – пейзажный фотограф из Италии, но живет и работает в Бостоне вот уже 5 лет. С июня прошлого года Андреа каждый день делает несколько снимков любимого города – и сегодня мы представляем вам лучшие фотографии, собранные за это время.

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