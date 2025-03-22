❗️⚡️Ранее неизвестный отечественный комплекс перехвата БПЛА. Кто производитель, неизвестно. Но тот факт, что будущее за подобными изделиями, работающими по принципу "hard kill", уже понимают все.
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❗️⚡️Ранее неизвестный отечественный комплекс перехвата БПЛА. Кто производитель, неизвестно. Но тот факт, что будущее за подобными изделиями, работающими по принципу "hard kill", уже понимают все.