Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытаются отстранить от мирных переговоров с США, чтобы лишить его внешней субъектности и не дать набрать политические очки, считает политолог Александр Асафов.