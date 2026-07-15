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Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США

Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытаются отстранить от мирных переговоров с США, чтобы лишить его внешней субъектности и не дать набрать политические очки, считает политолог Александр Асафов.

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