WP: Путин унизит Макрона, уничтожив французских военных инструкторов на Украине

Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину, но если это произойдет, то президент России Владимир Путин может принять ответные меры, унизив французского лидера Эммануэля Макрона ударом по ним на территории республики.
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