Командование ВСУ применяет тактику «мясных штурмов» без необходимой огневой поддержки. Как рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, это приводит к неоправданным потерям с украинской стороны на Купянском направлении.
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