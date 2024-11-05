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Бумажный батл. Как в Алтайском крае собирают макулатуру и зачем это нужно

Бумажный батл. Как в Алтайском крае собирают макулатуру и зачем это нужно

Важно не просто рассказывать о необходимости беречь природу, а воспитать в людях экопривычки, говорят активисты Более 300 организаций Алтайского края стали участниками Всероссийской акции "БумБатл" в 2024-м году.

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