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  • Eduard
    Эта двуличная Змея Паршивян пытается и тех и тех доить!Заигрался с Запад...
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    Турции 25 лет обещают ЕС,могут и сто лет,главное обещать,это некая зависимость Турции от Европы.Армении тоже обещать ...Заигрался с Запад...
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Войска "Запад" нанесли противнику потери: до 470 военных за сутки

Войска "Запад" нанесли противнику потери: до 470 военных за сутки

Министерство обороны России сообщило о потерях украинских сил в Харьковской области. В результате удачных действий войсковой группировки "Запад" противник потерял до 470 военных, бронетехнику и артиллерию, включая технику стран НАТО.

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