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"Ядерная вспышка Солнца": 12.12.2022 космическая магия чисел ударит по 2 знакам зодиака

"Ядерная вспышка Солнца": 12.12.2022 космическая магия чисел ударит по 2 знакам зодиака

12.12.2022 само Солнце будет находиться в секстиле с Сатурном, и этот благоприятный аспект ударит сразу по нескольким знакам зодиака.

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