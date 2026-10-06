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Кристоф Дюгарри: «Матч Аргентины против Бенина – это позор. Африканцев пригласили на бенефис Месси с мыслью: «Нам плевать, ничего им не заплатим». На этом наживаются все»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри критически высказался о том, что сборная Аргентины сыграет с командой Бенина в товарищеском матче, который станет прощальным для Лионеля Месси .

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