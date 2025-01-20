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Появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman

Появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman

По словам собеседника РИА Новости, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.<strong>Экспертиза не нашла запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского.

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