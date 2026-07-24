В Японии впервые создаётся единая разведывательная служба Японские власти решили в значительной степени реформировать разведывательную сферу страны.
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В Японии впервые создаётся единая разведывательная служба Японские власти решили в значительной степени реформировать разведывательную сферу страны.
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