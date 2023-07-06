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«Реал» выиграл у «Барселоны» борьбу за 18-летнего турка Гюлера

«Реал» выиграл у «Барселоны» борьбу за 18-летнего турка Гюлера

Молодой полузащитник сборной Турции Арда Гюлер близок к переходу в «Реал». Как сообщает Фабрицио Романо, «Реал» договорился с «Фенербахче» о покупке Гюлера за 20 миллионов евро, не считая бонусов, общий размер которых может достичь 10 миллионов.

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