«Реал» выиграл у «Барселоны» борьбу за 18-летнего турка Гюлера

Молодой полузащитник сборной Турции Арда Гюлер близок к переходу в «Реал». Как сообщает Фабрицио Романо, «Реал» договорился с «Фенербахче» о покупке Гюлера за 20 миллионов евро, не считая бонусов, общий размер которых может достичь 10 миллионов.