Волгоградские ученые открывают путь к бессмертию: Новое лекарство от старения Ирэн ОрлонскаяГруппа ученых из Волгограда сделала сенсационное открытие, обнаружив новое лекарство, способное бороться со старением и замедлять процесс возрастных изменений организма.
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