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Захарова заявила, что Украина провела атаку на Севастополь в тесной связи с НАТО

Захарова заявила, что Украина провела атаку на Севастополь в тесной связи с НАТО

Днем 22 сентября силы ПВО сбили пять ракет, сообщали в МинобороныОфициальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина провела атаку на Севастополь 22 сентября в тесной координации с США и Великобританией.

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