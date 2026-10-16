Больше тридцати лет Валентина Кособуцкая не рассказывала журналистам о собственном доме. Актрису Театра музыкальной комедии, знакомую зрителям по «Труффальдино из Бергамо» и новогодней сказке про Машу и Витю, в своём театре считали человеком нелюдимым: шумных компаний она избегала, в споры не вступала, о личном не говорила.