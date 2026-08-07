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Замглавы МВД Польши назвал нападения на украинцев "естественными"

Замглавы МВД Польши назвал нападения на украинцев "естественными"

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик в эфире телеканала TVN назвал "естественными" нападения на граждан Украины .

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