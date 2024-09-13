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"Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"

"Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"

С нами воюют 50 стран. Часть из них входит в НАТО, часть поддерживает НАТО, типа Японии. Они де-факто объявили нам войну.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
поддерживаю
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4 час.
epobedimski
Почему???
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема у России в том что на сегодня у нас не строй и не рынок, а кормушка мафиозно клановых политико чиновничьих, бизнес олигархических семей,, в интересах и во благо которых работает вся экономика России, а народ для них рабы. Как здравомыслящие люди мы понимаем, что для них Россия это кормушка и не более и их не интересует вопрос процветания России и превышение благосостояние ее народа. Все эти семьи вкачивают из России природные, экономические, финансовые и т.д. ресурсы. Так называемая эта &quot;элита&quot; России защищает свои бизнес интересы и решения принимаются в ее интересах. Пока экономика России не будет работать в интересах и процветании России, а не на семейные кланы, повышении благосостояния народа, а не на орды прошлых, за счет социальных выплат, пенсионного фонда, т.е. за счет наших стариков и простого народа. Умственное развитие нашей &quot;элиты&quot; не позволяет им понять, что все места среди золотого миллиарда давно уже заняты и ими на сегодня просто пользуются, как одноразовыми противозачаточными средствами и как только они будут достигнуты их выкинут, а бизнес уйдёт к их кураторам и их бизнесу...
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38 мин.

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