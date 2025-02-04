Самый большой в мире айсберг начинает разваливаться

Ученые сообщили об откалывании огромного куска от крупнейшего в мире айсберга A23a. Это событие может сигнализировать о начале его разрушения, что приведет к изменениям в экосистеме Южной Георгии и повлияет на пингвинов и тюленей.
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