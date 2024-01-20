Стал известен размер и дата предзагрузки Granblue Fantasy: Relink на PS4 и PS5 Granblue Fantasy: Relin...

Стал известен размер и дата предзагрузки Granblue Fantasy: Relink на PS4 и PS5Granblue Fantasy: Relink, ожидаемая JRPG по мотивам мобильной игры, получила информацию о дате предварительной загрузки и размере дистрибутива на PS4 и PS5.
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