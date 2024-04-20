Нездоровое питание может нанести долгосрочный вред мозгу

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Южной Калифорнии, которое наблюдало за крысами на диете с высоким содержанием жиров и сахара, предполагает, что потребление большого количества нездоровой пищи в подростковом возрасте может иметь долгосрочные последствия для функции памяти, сообщает «scitechdaily».