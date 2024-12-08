Массовое отравление юных спортсменов произошло на соревнованиях в ЯНАО

Несовершеннолетние конькобежцы из Свердловской области, приехавшие на соревнования в Ямало-Ненецкий автономный округ, обратились с признаками отравления в медицинское учреждение, сообщило 8 декабря СУ СК по региону.
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