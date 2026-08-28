Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 837 подписчиков

Против избранника Дибровой Товстика подали иск на 53 миллиона рублей

Против избранника Дибровой Товстика подали иск на 53 миллиона рублей

У компании нового избранника Полины Дибровой Романа Товстика крупный судебный спор. ООО «НЛ Континент» получило иск от индивидуального предпринимателя Екатерины Шмаковой на 53 миллиона 42 тысячи 340 рублей 4 копейки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии