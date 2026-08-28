Против избранника Дибровой Товстика подали иск на 53 миллиона рублей

У компании нового избранника Полины Дибровой Романа Товстика крупный судебный спор. ООО «НЛ Континент» получило иск от индивидуального предпринимателя Екатерины Шмаковой на 53 миллиона 42 тысячи 340 рублей 4 копейки.
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