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Татар-информ

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«Ак Барс» объявил состав на матч с «Шанхаем»: Арефьев в воротах

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Шанхаем»: Арефьев в воротах

Фото: ak-bars.ru В 12:00 по московскому времени казанский «Ак Барс» проведет заключительный матч Кубка мэра Москвы против «Шанхай Дрэгонс».

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