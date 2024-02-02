Цены пересмотрят: какая недвижимость подешевеет, а какая подорожает с 1 февраля Ирэн ОрлонскаяС начала февраля возможно будет наблюдаться увеличение стоимости определенных квартир экономкласса, однако отечественные аналитики прогнозируют снижение цен на другие сегменты рынка недвижимости.