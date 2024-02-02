Цены пересмотрят: какая недвижимость подешевеет, а какая подорожает с 1 февраля Ирэн ОрлонскаяС начала февраля возможно будет наблюдаться увеличение стоимости определенных квартир экономкласса, однако отечественные аналитики прогнозируют снижение цен на другие сегменты рынка недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии