Виктор Степанюк: "Одной из конституционных основ, по сути, является национальная идентичность"

Виктор Степанюк, историк, бывший депутат парламента, бывший вице-премьер Республики Молдова, считает, что название нашего молдавского народа должно быть закреплено в высшем законе страны - Конституции, а любые вопросы, представляющие национальный интерес, должны решаться на референдуме.