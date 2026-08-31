TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

Голос Полумны и Михримах, звезда «Молодёжки» и ассистент «Маруся»: как живёт Мария Иващенко после переезда в США

Голос Полумны и Михримах, звезда «Молодёжки» и ассистент «Маруся»: как живёт Мария Иващенко после переезда в США

Голос Марии Иващенко слышал практически каждый: именно она подарила русское звучание Полумне Лавгуд в «Гарри Поттере», Михримах-султан в «Великолепном веке» и Анастейше Стил в драме «Пятьдесят оттенков серого».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым