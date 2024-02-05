НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

untitled

untitled

Reposted (Центр ГТО Иваново): Спортивный праздник, посвященный 97-летию со Дня образования ДОСААФ, состоялся 3 февраля на базе Парка культуры и отдыха "Харинка" ДОСААФ города Иваново при участии Центра ГТО Иваново провели 10–й юбилейный спортивный праздник «ЛЫЖНЯ ДОСААФ- 2024»!!! В рамках праздника было организованно выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне" среди всех категорий граждан! Всего поучаствовать в данном мероприятии пришли более 140 человек! В лыжном забеге приняли участие и сотрудники подразделений ДОСААФ города Иванова, члены ДОСААФ России и представители профсоюза образования, молодежных, общественных, ветеранских организаций и учащиеся школ и колледжей, юнармейцы, воспитанники ВПК!!! По всей стране забеги ДОСААФовской лыжни проходят под девизом: «Главное не победа, а участие», поэтому многие встают на лыжню всей семьёй и друзьями, проводят этот день с пользой для здоровья, получая заряд бодрости, энергии и отличного настроения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх