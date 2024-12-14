Рой Джонс: «Не соглашусь проиграть Джейку Полу. Готов драться только за $20 млн»

Знаменитый американский боксер с российским паспортом Рой Джонс поделился своим мнением о потенциальном бое с блогером Джейком Полом, который недавно одержал сомнительную победу над другим легендарным боксером – Майком Тайсоном.
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