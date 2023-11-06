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Симоньян предложила сбежавшим из РФ «библейский способ» получить прощение

Симоньян предложила сбежавшим из РФ «библейский способ» получить прощение

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» некоторое время назад предложила сбежавшим из России «библейский способ» получить прощение.

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