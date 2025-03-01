«Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Турцией

РПК объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв Абдуллы Оджалана Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) в ответ на призыв своего лидера Абдуллы Оджалана объявила о прекращении огня с Анкарой.
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