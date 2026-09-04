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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» – фаворит на победу в ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta, «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 4-й, «Реал» – 6-й, «МЮ» – 8-й

Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы всех участников Лиги чемпионов сезона-2026/27 на победу в турнире.

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