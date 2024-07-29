РБК: юрист Грицюк рассказал о штрафе за выращивание шалфея предсказателей

EV

Evgeni Velesik

А ещё 400 видов мяты! Вот как-то раз, когда в системе МВД ввели подразделение ОБНОН, было дано задание собрать образцы произрастания конопли (марихуаны) по всём территориям для экспертов криминалистов. Мероприятие необходимое для образцов. Один начальник РОВД, греческого происхождения направил топинамбур! Не знаю в над смешку или просто не знал!? Как можно распознать разновидности шалфея или мяты участковому?