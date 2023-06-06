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У композитора Юрия Антонова случился сердечный приступ

У композитора Юрия Антонова случился сердечный приступ

Народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали с сердечным приступом. Композитор почувствовал себя плохо еще 17 мая.

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