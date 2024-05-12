Испанское ленивое рагу из того, что нашли в холодильнике. Делается просто, а хватает надолго

Испанское рагу легко приготовить, используя продукты, которые имеются в холодильнике. Основные компоненты этого блюда - сосиски, лук и белая фасоль, но остальные ингредиенты можно подобрать по своему вкусу и наличию.
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